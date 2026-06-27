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Рекорд России установили на сельском Сабантуе в Пензенской области - РИА Новости, 27.06.2026
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
21:22 27.06.2026
Рекорд России установили на сельском Сабантуе в Пензенской области

На Сабантуе в Пензенской области приготовили тысячу килограммов азу по‑татарски

© Фото : пресс-служба губернатора Пермского краяПриготовление азу по-татарски на Сабантуе
Приготовление азу по-татарски на Сабантуе - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Пермского края
Приготовление азу по-татарски на Сабантуе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Рекорд России по приготовлению азу по-татарски массой тонну был установлен в ходе празднования XVI Всероссийского сельского Сабантуя в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«
"На Сабантуе приготовили тысячу килограммов азу по‑татарски — около 4 тысяч порций. Это не просто кулинарное достижение, а символ щедрости и сплоченности народа. По инициативе татарской автономии Пензенской области подана заявка в гастрономическую Книгу рекордов России", - написал Мельниченко в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что на праздник приехали гости из 38 регионов России, что придало сельскому Сабантую в Пензенской области всероссийский масштаб. Свои подворья представили десять районов Пензенской области. По словам Мельниченко, Всероссийский сельский Сабантуй проводится в населенных пунктах, где представители татарского народа живут сплоченными общинами. Площадкой праздника был выбран Малый Труев - одно из старинных татарских сел.
В торжественном открытии приняли участие порядка 800 артистов из Пензенской области и Республики Татарстан. Почетным гостем Сабантуя стал глава Татарстана Рустам Минниханов. Пензенский губернатор отметил, что Минниханов дал высокую оценку всероссийскому Сабантую, особо отметив его многонациональный характер.
"Осмотрели стройплощадку общественно-просветительского центра с Соборной мечетью. Обсудили ход строительства с Верховным муфтием России Талгатом Сафичем Таджуддином, который подчеркнул, что молодому поколению очень важно помнить о своих корнях", - также рассказал глава Пензенской области.
В завершении праздника переходящий символ был передан в Оренбуржье. Мельниченко передал статуэтку крылатого коня Тулпар Ата первому вице‑губернатору Оренбургской области Сергею Балыкину.
 
Пензенская областьПензенская областьРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Олег МельниченкоРустам МиннихановСергей Балыкин
 
 
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