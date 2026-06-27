Рекорд России установили на сельском Сабантуе в Пензенской области

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Рекорд России по приготовлению азу по-татарски массой тонну был установлен в ходе празднования XVI Всероссийского сельского Сабантуя в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

« "На Сабантуе приготовили тысячу килограммов азу по‑татарски — около 4 тысяч порций. Это не просто кулинарное достижение, а символ щедрости и сплоченности народа. По инициативе татарской автономии Пензенской области подана заявка в гастрономическую Книгу рекордов России", - написал Мельниченко в канале на платформе "Макс".

Он добавил, что на праздник приехали гости из 38 регионов России, что придало сельскому Сабантую в Пензенской области всероссийский масштаб. Свои подворья представили десять районов Пензенской области. По словам Мельниченко, Всероссийский сельский Сабантуй проводится в населенных пунктах, где представители татарского народа живут сплоченными общинами. Площадкой праздника был выбран Малый Труев - одно из старинных татарских сел.

В торжественном открытии приняли участие порядка 800 артистов из Пензенской области и Республики Татарстан. Почетным гостем Сабантуя стал глава Татарстана Рустам Минниханов. Пензенский губернатор отметил, что Минниханов дал высокую оценку всероссийскому Сабантую, особо отметив его многонациональный характер.

"Осмотрели стройплощадку общественно-просветительского центра с Соборной мечетью. Обсудили ход строительства с Верховным муфтием России Талгатом Сафичем Таджуддином, который подчеркнул, что молодому поколению очень важно помнить о своих корнях", - также рассказал глава Пензенской области.