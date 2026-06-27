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Бывший министр энергетики Румынии врезался в автобус - РИА Новости, 27.06.2026
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18:23 27.06.2026
Бывший министр энергетики Румынии врезался в автобус

G4media: бывший министр энергетики Румынии врезался в автобус, пострадавших нет

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший министр энергетики Румынии Богдан Иван врезался в автобус у мэрии города Бистрица.
  • В аварии никто не пострадал, экс-министр признал свою вину.
КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Бывший министр энергетики Румынии Богдан Иван, находясь за рулем автомобиля, врезался в автобус у мэрии города Бистрица, он признал свою вину, в результате аварии никто не пострадал, сообщает портал G4media.
«
"Бывший министр энергетики, социал-демократ Богдан Иван, попал в аварию возле мэрии Бистрицы в четверг вечером, предположительно, из-за того, что не уступил дорогу автобусу. Он заявил, что просто не увидел автобус, признав свою вину", - сообщает портал.
Экс-министр объяснил журналистам, что солнце светило с той стороны, где ехал автобус, поэтому он просто не обратил внимания на опасность.
По данным портала, вместе с Иваном в машине находилась его семья, в том числе трехлетний ребенок. Они отделались синяками. В автобусе также никто не пострадал.
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