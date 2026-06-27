Бывший министр энергетики Румынии врезался в автобус

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"Бывший министр энергетики, социал-демократ Богдан Иван, попал в аварию возле мэрии Бистрицы в четверг вечером, предположительно, из-за того, что не уступил дорогу автобусу. Он заявил, что просто не увидел автобус, признав свою вину", - сообщает портал.