В РЖД разъяснили, что разрешено заряжать от розеток в поездах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Розетки в купе поездов предназначены для зарядки ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов.
- Использовать розетки для подключения утюга или фена не допускается, так как эти приборы создают нерасчетную нагрузку на сеть.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Розетки в купе поездов предназначены для зарядки ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов, а вот утюг или фен подключать к ним нельзя, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Розетки в купе предназначены для энергоснабжения в пути следования маломощных устройств пассажиров, это ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны", - рассказали в компании.
Там также ответили на вопрос об использовании розеток для фена или утюга.
"Использовать розетки в вагоне для подключения личного утюга или фена не допускается, поскольку данные приборы относятся к более энергоемким, что также создает нерасчетную нагрузку на сеть", - сообщили в РЖД.