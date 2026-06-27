В РЖД разъяснили, что разрешено заряжать от розеток в поездах

Краткий пересказ от РИА ИИ Розетки в купе поездов предназначены для зарядки ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов.

Использовать розетки для подключения утюга или фена не допускается, так как эти приборы создают нерасчетную нагрузку на сеть.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Розетки в купе поездов предназначены для зарядки ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов, а вот утюг или фен подключать к ним нельзя, сообщили РИА Новости в РЖД.

"Розетки в купе предназначены для энергоснабжения в пути следования маломощных устройств пассажиров, это ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны", - рассказали в компании.

Там также ответили на вопрос об использовании розеток для фена или утюга.