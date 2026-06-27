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В РЖД разъяснили, что разрешено заряжать от розеток в поездах - РИА Новости, 27.06.2026
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01:04 27.06.2026 (обновлено: 10:19 27.06.2026)
В РЖД разъяснили, что разрешено заряжать от розеток в поездах

РЖД: от розеток в поездах можно заряжать ноутбуки и планшеты

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкUSB-разъемы для зарядки мобильных устройств в вагоне поезда
USB-разъемы для зарядки мобильных устройств в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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USB-разъемы для зарядки мобильных устройств в вагоне поезда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Розетки в купе поездов предназначены для зарядки ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов.
  • Использовать розетки для подключения утюга или фена не допускается, так как эти приборы создают нерасчетную нагрузку на сеть.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Розетки в купе поездов предназначены для зарядки ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов, а вот утюг или фен подключать к ним нельзя, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Розетки в купе предназначены для энергоснабжения в пути следования маломощных устройств пассажиров, это ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны", - рассказали в компании.
Там также ответили на вопрос об использовании розеток для фена или утюга.
"Использовать розетки в вагоне для подключения личного утюга или фена не допускается, поскольку данные приборы относятся к более энергоемким, что также создает нерасчетную нагрузку на сеть", - сообщили в РЖД.
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