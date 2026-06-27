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"Ростов" объявил о продлении контракта с Мироновым - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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14:26 27.06.2026
"Ростов" объявил о продлении контракта с Мироновым

"Ростов" объявил о продлении контракта с футболистом Алексеем Мироновым

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Рубин" (Казань)
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Рубин (Казань) - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФК «Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Алексеем Мироновым.
  • Новое соглашение с Алексеем Мироновым рассчитано до июня 2030 года.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Ростов" в Telegram-канале объявил о продлении контракта с полузащитником команды Алексеем Мироновым.
Новое соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до июня 2030 года.
"Мирон, ждем от тебя удачных матчей и голов дальними ударами", - говорится в сообщении клуба.
Миронов выступает в составе команды с лета 2022 года. В прошедшем сезоне он сыграл за клуб 31 матч и забил три гола. Его команда завершила чемпионат России на десятой строчке.
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