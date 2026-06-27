"Ростов" объявил о продлении контракта с Мироновым

Краткий пересказ от РИА ИИ ФК «Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Алексеем Мироновым.

Новое соглашение с Алексеем Мироновым рассчитано до июня 2030 года.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Ростов" в Telegram-канале объявил о продлении контракта с полузащитником команды Алексеем Мироновым.

Новое соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до июня 2030 года.

"Мирон, ждем от тебя удачных матчей и голов дальними ударами", - говорится в сообщении клуба.