"Уже мертвы": в США неожиданно высказались о ситуации с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что вероятность закончить конфликт на Украине дипломатическим путем приблизилась к нулю.

По мнению Джонсона, США сошли с верного курса, и сейчас в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном наблюдается "период застоя".

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вероятность закончить конфликт на Украине дипломатическим путем приблизилась к нулю после того, как США сошли с верного курса, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Вероятность закончить конфликт на Украине дипломатическим путем приблизилась к нулю после того, как США сошли с верного курса, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Диесена

"Если бы картель Синалоа (крупный мексиканский наркокартель— Прим. ред.) получал беспилотники, ракеты и разведывательные данные от России Китая , и если бы они могли совершать атаки вдоль всей южной границы США, проникая вглубь Техаса, Аризоны и Нью-Мексико, то Соединенные Штаты расценили бы это как акт войны и ответили бы соответствующим образом. Они бы не стали сидеть сложа руки и делать вид, что это всего лишь незначительная пограничная потасовка. Именно это сейчас и происходит с Россией", — заявил он.

По словам экс-аналитика ЦРУ, сейчас в переговорном процессе между Россией и США наблюдается "период застоя", а шансы на дипломатический выход из украинского конфликта кажутся уже "абсолютно мертвыми".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио во время выступления в конгрессе заявил, что Вашингтон не может считаться беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку он поддерживает Киев.

Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске в прошлом году достигли четких пониманий о том, как двигаться по пути урегулирования украинского конфликта.