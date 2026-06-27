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"Уже мертвы": в США неожиданно высказались о ситуации с Россией - РИА Новости, 27.06.2026
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17:54 27.06.2026
"Уже мертвы": в США неожиданно высказались о ситуации с Россией

Джонсон назвал шанс на дипломатический выход из конфликта РФ и Украины мертвым

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что вероятность закончить конфликт на Украине дипломатическим путем приблизилась к нулю.
  • По мнению Джонсона, США сошли с верного курса, и сейчас в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном наблюдается "период застоя".
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вероятность закончить конфликт на Украине дипломатическим путем приблизилась к нулю после того, как США сошли с верного курса, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Диесена.
"Если бы картель Синалоа (крупный мексиканский наркокартель— Прим. ред.) получал беспилотники, ракеты и разведывательные данные от России и Китая, и если бы они могли совершать атаки вдоль всей южной границы США, проникая вглубь Техаса, Аризоны и Нью-Мексико, то Соединенные Штаты расценили бы это как акт войны и ответили бы соответствующим образом. Они бы не стали сидеть сложа руки и делать вид, что это всего лишь незначительная пограничная потасовка. Именно это сейчас и происходит с Россией", — заявил он.
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По словам экс-аналитика ЦРУ, сейчас в переговорном процессе между Россией и США наблюдается "период застоя", а шансы на дипломатический выход из украинского конфликта кажутся уже "абсолютно мертвыми".
Ранее госсекретарь США Марко Рубио во время выступления в конгрессе заявил, что Вашингтон не может считаться беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку он поддерживает Киев.
Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске в прошлом году достигли четких пониманий о том, как двигаться по пути урегулирования украинского конфликта.
Лавров позже отметил, что Москва удивлена заявлениями госсекретаря США, что Вашингтон не может быть посредником по Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияСергей ЛавровЛарри ДжонсонМарко РубиоЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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