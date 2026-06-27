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Водителей предупредили о массовых проверках на дорогах - РИА Новости, 27.06.2026
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14:28 27.06.2026 (обновлено: 14:51 27.06.2026)
Водителей предупредили о массовых проверках на дорогах

"Известия": Госавтоинспекция анонсировала массовые проверки водителей на дорогах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В период с 26 по 28 июня в некоторых регионах России пройдут массовые проверки водителей на дорогах.
  • Цель проверок — выявление нетрезвых водителей.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российских водителей ждут массовые проверки на дорогах в период с 26 по 28 июня, сообщают "Известия" со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Отмечается, что рейды проведут в нескольких регионах, в том числе в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской и Рязанской областях. Цель проверки — выявление нетрезвых водителей.
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"Настоятельно просим граждан, ставших свидетелями, как человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, сообщить об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения", — заявил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.
В Госавтоинспекции вновь акцентировали внимание на том, что садиться за руль в состоянии опьянения или отказываться от медицинского освидетельствования — это не только безответственно, но и чревато серьезными последствиями. За такие нарушения водителя лишат прав на срок от полутора до двух лет, и он будет обязан выплатить крупный штраф. Более того, в определенных ситуациях эти действия могут стать основанием для привлечения к уголовной ответственности.
Ранее в Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательнее во дворах и в жилых зонах, где поведение детей чаще всего непредсказуемо. Родителям в летний период следует контролировать и пресекать попытки подростков сесть за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам автомобилей, мопедов и мотоциклов, категорически запретив управление без соответствующего права на это и навыков вождения. Аналогичный призыв адресован владельцам питбайков и кроссовых мотоциклов, которые являются спортивным инвентарем и могут использоваться только на специализированных трассах для занятий мотоспортом. На обычных дорогах, а также в населенных пунктах передвижение с их помощью категорически запрещено.
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