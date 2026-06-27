Водителей предупредили о массовых проверках на дорогах

В Госавтоинспекции вновь акцентировали внимание на том, что садиться за руль в состоянии опьянения или отказываться от медицинского освидетельствования — это не только безответственно, но и чревато серьезными последствиями. За такие нарушения водителя лишат прав на срок от полутора до двух лет, и он будет обязан выплатить крупный штраф. Более того, в определенных ситуациях эти действия могут стать основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее в Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательнее во дворах и в жилых зонах, где поведение детей чаще всего непредсказуемо. Родителям в летний период следует контролировать и пресекать попытки подростков сесть за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам автомобилей, мопедов и мотоциклов, категорически запретив управление без соответствующего права на это и навыков вождения. Аналогичный призыв адресован владельцам питбайков и кроссовых мотоциклов, которые являются спортивным инвентарем и могут использоваться только на специализированных трассах для занятий мотоспортом. На обычных дорогах, а также в населенных пунктах передвижение с их помощью категорически запрещено.