Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника.
- Освобожден населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области