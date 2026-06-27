В Европарламенте есть готовые общаться с Россией политики, заявил депутат

БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Среди депутатов Европарламента есть политики, считающие необходимым поиск компромисса и диалога с Россией, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

"В Европейском парламенте, например, много депутатов-христиан, которые говорят мне: моя религия велит искать компромиссы, искать диалог, я не хочу войны с Россией", - сказал собеседник агентства.