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В Европарламенте есть готовые общаться с Россией политики, заявил депутат - РИА Новости, 27.06.2026
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03:31 27.06.2026
В Европарламенте есть готовые общаться с Россией политики, заявил депутат

Картайзер: часть депутатов Европарламента выступают за компромисс с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Среди депутатов Европарламента есть политики, считающие необходимым поиск компромисса и диалога с Россией.
  • Такие депутаты пока остаются в меньшинстве, но их число постепенно растет.
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Среди депутатов Европарламента есть политики, считающие необходимым поиск компромисса и диалога с Россией, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"В Европейском парламенте, например, много депутатов-христиан, которые говорят мне: моя религия велит искать компромиссы, искать диалог, я не хочу войны с Россией", - сказал собеседник агентства.
По его словам, такие депутаты пока остаются в меньшинстве, однако их число постепенно растет и при изменении позиции министров стран Евросоюза, эти депутаты открыто поддержат диалог и нормализацию с РФ.
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