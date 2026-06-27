Краткий пересказ от РИА ИИ
- Среди депутатов Европарламента есть политики, считающие необходимым поиск компромисса и диалога с Россией.
- Такие депутаты пока остаются в меньшинстве, но их число постепенно растет.
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Среди депутатов Европарламента есть политики, считающие необходимым поиск компромисса и диалога с Россией, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"В Европейском парламенте, например, много депутатов-христиан, которые говорят мне: моя религия велит искать компромиссы, искать диалог, я не хочу войны с Россией", - сказал собеседник агентства.
По его словам, такие депутаты пока остаются в меньшинстве, однако их число постепенно растет и при изменении позиции министров стран Евросоюза, эти депутаты открыто поддержат диалог и нормализацию с РФ.