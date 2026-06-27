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Россия и Украина будут проводить новые обмены пленными, заявила Лантратова - РИА Новости, 27.06.2026
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20:12 27.06.2026
Россия и Украина будут проводить новые обмены пленными, заявила Лантратова

Лантратова: РФ и Украина проведут новые обмены и воссоединят семьи

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Украина договорились о новых обменах пленными и воссоединении семей.
  • Стороны уже обменялись списками и начали работу по обмену военнопленными.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и Украина в ближайшее время будут проводить новые обмены пленными и воссоединять семьи, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Федеральный омбудсмен заявила, что канал связи, который выстраивается с украинской стороной по обмену военнопленными и возвращению гражданских, работает эффективно.
"Мы договорились о том, что в ближайшее время мы все-таки будем совершать еще обмены военнопленными и воссоединять семьи. Мы обменялись списками уже. Сейчас начнется эта работа, и я надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся с позитивным результатом", - сказала Лантратова ИС "Вести".
Она также поблагодарила белорусскую сторону за содействие в процессе обмена военнопленными России и Украины, а также в возвращении гражданских лиц.
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