Россия и Украина будут проводить новые обмены пленными, заявила Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Украина договорились о новых обменах пленными и воссоединении семей.
- Стороны уже обменялись списками и начали работу по обмену военнопленными.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия и Украина в ближайшее время будут проводить новые обмены пленными и воссоединять семьи, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Федеральный омбудсмен заявила, что канал связи, который выстраивается с украинской стороной по обмену военнопленными и возвращению гражданских, работает эффективно.
"Мы договорились о том, что в ближайшее время мы все-таки будем совершать еще обмены военнопленными и воссоединять семьи. Мы обменялись списками уже. Сейчас начнется эта работа, и я надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся с позитивным результатом", - сказала Лантратова ИС "Вести".
Она также поблагодарила белорусскую сторону за содействие в процессе обмена военнопленными России и Украины, а также в возвращении гражданских лиц.