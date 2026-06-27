Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит делать все для возвращения граждан, заявила Лантратова - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 27.06.2026 (обновлено: 15:31 27.06.2026)
Россия продолжит делать все для возвращения граждан, заявила Лантратова

Омбудсмен Лантратова: Россия продолжит делать все для возвращения граждан

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжит предпринимать действия для возвращения своих граждан домой, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
  • Пять жителей Курской области и двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину, сообщила Лантратова.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия продолжит делать все возможное, чтобы ее граждане возвращались домой, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Лантратова в субботу сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину.
"Мы продолжим делать все возможное, чтобы наши граждане возвращались домой", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Лантратова рассказала о диалоге с Лубинцом
Вчера, 15:19
 
РоссияКурская областьУкраинаЯна ЛантратоваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала