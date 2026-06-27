Россия продолжит делать все для возвращения граждан, заявила Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжит предпринимать действия для возвращения своих граждан домой, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
- Пять жителей Курской области и двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину, сообщила Лантратова.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия продолжит делать все возможное, чтобы ее граждане возвращались домой, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Лантратова в субботу сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину.
"Мы продолжим делать все возможное, чтобы наши граждане возвращались домой", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
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