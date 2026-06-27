Генконсул в Хьюстоне объяснил интерес американцев к России

ХЬЮСТОН (штат Техас), 27 июн - РИА Новости. Интерес американцев к России, вопреки рекомендациям госдепа США отказаться от поездок в РФ, - проявление осознанной гражданской позиции, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Хьюстоне Николай Пукалов.

По его словам, в день в Генконсульстве принимают и обрабатывают документы на визы примерно от 10–15 человек, и этот показатель стабилен уже несколько лет.