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Генконсул в Хьюстоне объяснил интерес американцев к России - РИА Новости, 27.06.2026
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11:24 27.06.2026 (обновлено: 11:25 27.06.2026)
Генконсул в Хьюстоне объяснил интерес американцев к России

Пукалов: интерес американцев к России вызван осознанной гражданской позицией

© РИА НовостиГенконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов
Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости
Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генконсул России в Хьюстоне Николай Пукалов заявил, что интерес американцев к России — это проявление осознанной гражданской позиции, несмотря на рекомендации Госдепа США отказаться от поездок в Россию.
  • За прошлый год Генконсульство России в Хьюстоне выдало более 3 тысяч виз.
ХЬЮСТОН (штат Техас), 27 июн - РИА Новости. Интерес американцев к России, вопреки рекомендациям госдепа США отказаться от поездок в РФ, - проявление осознанной гражданской позиции, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Хьюстоне Николай Пукалов.
По его словам, в день в Генконсульстве принимают и обрабатывают документы на визы примерно от 10–15 человек, и этот показатель стабилен уже несколько лет.
"На первый взгляд, цифра небольшая. Однако не стоит забывать, что действующие рекомендации Госдепартамента США предписывают американцам воздерживаться от поездок в Россию. В таком контексте интерес простых граждан к нашей стране - это, если хотите, проявление осознанной гражданской позиции", – сказал Пукалов.
Он отметил, что за прошлый год Генконсульством было выдано более 3 тысяч виз.
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