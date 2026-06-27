Генконсул в Хьюстоне объяснил интерес американцев к России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генконсул России в Хьюстоне Николай Пукалов заявил, что интерес американцев к России — это проявление осознанной гражданской позиции, несмотря на рекомендации Госдепа США отказаться от поездок в Россию.
- За прошлый год Генконсульство России в Хьюстоне выдало более 3 тысяч виз.
ХЬЮСТОН (штат Техас), 27 июн - РИА Новости. Интерес американцев к России, вопреки рекомендациям госдепа США отказаться от поездок в РФ, - проявление осознанной гражданской позиции, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Хьюстоне Николай Пукалов.
По его словам, в день в Генконсульстве принимают и обрабатывают документы на визы примерно от 10–15 человек, и этот показатель стабилен уже несколько лет.
"На первый взгляд, цифра небольшая. Однако не стоит забывать, что действующие рекомендации Госдепартамента США предписывают американцам воздерживаться от поездок в Россию. В таком контексте интерес простых граждан к нашей стране - это, если хотите, проявление осознанной гражданской позиции", – сказал Пукалов.
Он отметил, что за прошлый год Генконсульством было выдано более 3 тысяч виз.