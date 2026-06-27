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В Хабаровском крае при опрокидывании моторной лодки утонул ребенок - РИА Новости, 27.06.2026
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18:15 27.06.2026
В Хабаровском крае при опрокидывании моторной лодки утонул ребенок

Моторная лодка перевернулась на реке Мая в Хабаровском крае, утонул ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На реке Мая в Хабаровском крае перевернулась моторная лодка, в результате чего утонул ребенок.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Моторная лодка перевернулась на реке Мая в Хабаровском крае, в результате происшествия утонул ребенок, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
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"По предварительной информации, 27 июня около 21.00 на реке Мая в районе п. Джигда (Аяно-Майский муниципальный район Хабаровского края) перевернулась моторная лодка, на борту находились судоводитель, его отец и несовершеннолетний сын, без спасательных жилетов. Взрослые сумели выплыть на берег, ребенок <...> утонул", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека.
Ситуация поставлена на контроль транспортной прокуратуры Комсомольска-на-Амуре, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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