В Хабаровском крае при опрокидывании моторной лодки утонул ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На реке Мая в Хабаровском крае перевернулась моторная лодка, в результате чего утонул ребенок.
- Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Моторная лодка перевернулась на реке Мая в Хабаровском крае, в результате происшествия утонул ребенок, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
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"По предварительной информации, 27 июня около 21.00 на реке Мая в районе п. Джигда (Аяно-Майский муниципальный район Хабаровского края) перевернулась моторная лодка, на борту находились судоводитель, его отец и несовершеннолетний сын, без спасательных жилетов. Взрослые сумели выплыть на берег, ребенок <...> утонул", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека.
Ситуация поставлена на контроль транспортной прокуратуры Комсомольска-на-Амуре, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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