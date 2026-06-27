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Россияне завоевали два золота и серебро на этапе КМ по прыжкам на батуте - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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19:28 27.06.2026
Россияне завоевали два золота и серебро на этапе КМ по прыжкам на батуте

Россияне завоевали два золота на этапе КМ по прыжкам на батуте в Швейцарии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрыжки на батуте. Архивное фото
Прыжки на батуте. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анжела Бладцева завоевала золото в индивидуальных прыжках среди женщин на этапе Кубка мира в Арозе (Швейцария).
  • Бладцева и София Аляева заняли первое место, а Федор Сорокин и Данила Касимов — второе в синхронных прыжках среди женщин и мужчин соответственно.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские батутисты завоевали две золотые и одну серебряную медаль на этапе Кубка мира, который проходит в Арозе (Швейцария).
В индивидуальных прыжках среди женщин золото завоевала Анжела Бладцева (58,81 балла), второй стала белоруска Яна Лебедева (58,53), третьей - Екатерина Ершова (58,06).
В синхронных прыжках среди женщин Бладцева и София Аляева заняли первое место (52,54), вторыми стали японки Хикару Мори/Саки Танака (50,47), третьими - белоруски Виолетта Бордиловская/Яна Лебедева (50,14).
В синхронных прыжках у мужчин серебряными призерами этапа стали россияне Федор Сорокин и Данила Касимов (53,28), первое место заняли белорусы Андрей Буйлов/Станислав Яскевич (54,16), бронзу завоевали французы Пьер Гузу/Аллан Моранте (51,12).
В мае исполком World Gymnastics принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ. На данном этапе российские батутисты выступали с флагом и гимном впервые с момента отстранения.
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