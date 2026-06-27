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Источник назвал канал связи между Ираном и США в Ормузе политическим - РИА Новости, 27.06.2026
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19:38 27.06.2026
Источник назвал канал связи между Ираном и США в Ормузе политическим

Press TV: канал связи Ирана и США в Ормузе не означает координации прохода судов

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Между Ираном и США установлен канал связи в Ормузском проливе, но он является политическим и не подразумевает координации прохода судов через пролив с Вашингтоном.
  • Официальный представитель КСИР Ирана Хосейн Мохеби опроверг сообщения об установлении прямой линии связи между Тегераном и Вашингтоном по Ормузскому проливу.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что США и Иран договорились создать канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов.
ТЕГЕРАН, 27 июн - РИА Новости. Канал связи между Ираном и США в Ормузском проливе является политическим, его открытие не означает координации с Вашингтоном прохода судов через пролив, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на осведомленный источник в сфере безопасности.
Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Мохеби в пятницу опроверг сообщения об установлении прямой линии связи между Тегераном и Вашингтоном по Ормузскому проливу.
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"Источник в сфере безопасности, подтвердив первоначальное сообщение Press TV об установлении канала связи между Ираном и Соединенными Штатами в Ормузском проливе, сообщил нашему корреспонденту, что эта линия является политическим каналом связи и не включает в себя прямую линию со стороны вооруженных сил Исламской Республики", - говорится в сообщении Press TV.
При этом, по данным источника, появление такой линии связи не означает, что Тегеран будет координировать проход судов через Ормузский пролив с Вашингтоном.
"Источник, подчеркнув территориальные права Ирана в Ормузском проливе, добавил, что установление канала связи не означает координации прохода судов с США, и подчеркнул, что любой проход через пролив должен выполняться по маршрутам, указанным Ираном", - сообщает телеканал.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в четверг заявлял, что США и Иран договорились создать канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов. После этого иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник подтвердил эти данные, отметив, что канал нужен для предотвращения конфронтации из-за Ормуза.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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