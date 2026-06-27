Наблюдатели повысили уровень угрозы судоходству в Ормузском проливе

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) ранее утверждало, что в Ормузском проливе в танкер попал "неопознанный снаряд".

"Уровень угрозы безопасности в Ормузском проливе повысился до значительного", - говорится в заявлении центра.

В четверг иранское управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) сообщило, что Иран не гарантирует безопасный проход судов через Ормузский пролив по неразрешенным маршрутам.