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Наблюдатели повысили уровень угрозы судоходству в Ормузском проливе - РИА Новости, 27.06.2026
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15:34 27.06.2026
Наблюдатели повысили уровень угрозы судоходству в Ормузском проливе

Международные наблюдатели повысили уровень угрозы для судов в Ормузском проливе

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совместный морской информационный центр сообщил о повышении уровня угрозы безопасности для торговых судов в Ормузском проливе.
  • Управление морских торговых операций Великобритании ранее утверждало, что в Ормузском проливе в танкер попал неопознанный снаряд.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Совместный морской информационный центр (JMIC) сообщил о повышении уровня угрозы безопасности для торговых судов в Ормузском проливе.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) ранее утверждало, что в Ормузском проливе в танкер попал "неопознанный снаряд".
«
"Уровень угрозы безопасности в Ормузском проливе повысился до значительного", - говорится в заявлении центра.
В четверг иранское управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) сообщило, что Иран не гарантирует безопасный проход судов через Ормузский пролив по неразрешенным маршрутам.
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