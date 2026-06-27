Наблюдатели повысили уровень угрозы судоходству в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совместный морской информационный центр сообщил о повышении уровня угрозы безопасности для торговых судов в Ормузском проливе.
- Управление морских торговых операций Великобритании ранее утверждало, что в Ормузском проливе в танкер попал неопознанный снаряд.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Совместный морской информационный центр (JMIC) сообщил о повышении уровня угрозы безопасности для торговых судов в Ормузском проливе.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) ранее утверждало, что в Ормузском проливе в танкер попал "неопознанный снаряд".
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"Уровень угрозы безопасности в Ормузском проливе повысился до значительного", - говорится в заявлении центра.
В четверг иранское управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) сообщило, что Иран не гарантирует безопасный проход судов через Ормузский пролив по неразрешенным маршрутам.