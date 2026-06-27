В Нижневартовском районе ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижневартовском районе ХМАО ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения лесопожарной обстановки.
- До 18 июля на территории района запрещено посещение лесов, проведение пожароопасных работ, разведение костров и сжигание мусора.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах в Нижневартовском районе ХМАО в связи с ухудшением лесопожарной обстановки, сообщает пресс-служба МЧС региона.
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"В связи с ухудшением лесопожарной обстановки на территории Нижневартовского района 27 июня 2026 года... принято решение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.
Режим вводится до 18 июля на всей территории района в лесах муниципального характера. На период его действия запрещено посещение лесов, проведение пожароопасных работ, разведение костров и сжигание мусора.
"В пожароопасный период особенно важно быть бдительными. Даже небольшой источник огня при сухой и ветреной погоде способен мгновенно превратиться в масштабный пожар, который трудно остановить", - отметили в МЧС.