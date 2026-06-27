Двое пострадавших при атаке БПЛА на музей под Ростовом остаются в больницах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА на музейный комплекс «Самбекские высоты» под Ростовом двое пострадавших, включая семилетнюю девочку, остаются в больницах.
- Восемь пострадавших уже выписаны из больниц, состояние оставшихся пациентов стабильное.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Двое пострадавших при атаке БПЛА по территории музейного комплекса "Самбекские высоты" под Ростовом остаются в больницах, восемь выписаны, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В субботу губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки.
"Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Как доложил министр здравоохранения (Ростовской области - ред.) Наири Варданян, состояние пациентов стабильное", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор выразил искреннее сочувствие пострадавшим и пожелал скорейшего выздоровления.
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