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Двое пострадавших при атаке БПЛА на музей под Ростовом остаются в больницах - РИА Новости, 27.06.2026
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Двое пострадавших при атаке БПЛА на музей под Ростовом остаются в больницах

Двое пострадавших при атаке ВСУ по музею "Самбекские высоты" остаются в больнице

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоенно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области
Военно-исторический музейный комплекс Самбекские высоты в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА на музейный комплекс «Самбекские высоты» под Ростовом двое пострадавших, включая семилетнюю девочку, остаются в больницах.
  • Восемь пострадавших уже выписаны из больниц, состояние оставшихся пациентов стабильное.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Двое пострадавших при атаке БПЛА по территории музейного комплекса "Самбекские высоты" под Ростовом остаются в больницах, восемь выписаны, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В субботу губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки.
"Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Как доложил министр здравоохранения (Ростовской области - ред.) Наири Варданян, состояние пациентов стабильное", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор выразил искреннее сочувствие пострадавшим и пожелал скорейшего выздоровления.
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