Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.