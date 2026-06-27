Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесены поражения формированиям ВСУ в Харьковской области и ДНР.
- Противник потерял более 220 военнослужащих и военную технику, включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Смородьковка, Червоный Оскол, Подлиман, Нижняя Журавка и Новосергеевка в Харьковской области, а также Маяки в Донецкой Народной Республике.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.