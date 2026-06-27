Краткий пересказ от РИА ИИ В аэропорту Кишинева 25 июня были подвергнуты многочасовому задержанию дипкурьеры МИД России, им предъявлялись требования о досмотре дипломатической корреспонденции и "добровольной" сдаче мобильных средств связи.

Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД, ему заявлен решительный протест в связи с задержанием дипкурьеров.

Председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов считает, что инцидент с задержанием дипкурьеров направлен на провоцирование Москвы на полный разрыв отношений.

ТИРАСПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Власти Молдавии инцидентом с задержанием дипкурьеров РФ в Кишиневе пытаются спровоцировать Москву на полный разрыв отношений, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов.

Как сообщил накануне МИД РФ, 25 июня в аэропорту Кишинева многочасовому задержанию были подвергнуты дипкурьеры министерства, им предъявлялись заведомо неприемлемые и противоправные требования о досмотре дипломатической корреспонденции и "добровольной" сдаче мобильных средств связи. Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест. МИД Молдавии в комментарии для государственного агентства Moldpres отверг обвинения, заявив, что дипломатическая почта "не задерживалась".

"Наезд на дипкурьеров - самый вопиющий и провокационный случай. Попробуем выдвинуть версии. Происходящее укладывается в схему полного разрыва отношений Молдовы и России. Задача - спровоцировать Москву", - сказал Сафонов.

Депутат ПМР полагает, что продемонстрировать такое отношение к российским дипкурьерам от молдавской власти потребовали ее кураторы, которые сидят во Франции, Великобритании и Румынии. По его словам, молдавские руководители согласились, "как марионетки".

"Наезд на дипломатов случился вскоре после того, как Россия и Румыния закрыли друг у друга по одному консульству. Так что все идет по нарастающей. Вслед за подготовкой разрыва с Россией власти Республики Молдова могут усилить натиск на Приднестровье и Гагаузию", - отметил Сафонов.

По его словам, президент Молдавии Майя Санду боится любого диалога с Москвой.

"Для нее средством преодоления этого страха является полный разрыв с Россией. В любом случае, "ястребы" из ЕС толкают Молдову в пекло конфликта с Россией", - подытожил Сафонов.