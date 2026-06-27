Краткий пересказ от РИА ИИ Главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов сообщил, что песчаный пляж более комфортен и безопасен для детей.

Игры в песке развивают мелкую моторику и успокаивают нервную систему детей.

Песчаные пляжи обычно имеют мелководье и плавный рельеф дна, что хорошо для детей.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Детям для отдыха на курорте больше подходит песчаный пляж, он более комфортный и безопасный, а игры в песке развивают мелкую моторику и успокаивают нервную систему, сообщил РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.

"Каждый пляж - песчаный или галечный - имеет свои плюсы и минусы. Однозначного мнения, какой из них лучше для отдыха, нет. Песчаные пляжи считаются более комфортными, галечные отличаются чистой водой и малолюдностью. Но если мы говорим о детях, то песчаный пляж, бесспорно, более комфортный и безопасный", - рассказал собеседник агентства.

По словам врача, на песке можно лежать, ходить босиком, играть с мячом. Там комфортно, и вероятность травмироваться значительно ниже, чем на камнях.