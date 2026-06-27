Врач рассказал, какой пляж лучше подходит детям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов сообщил, что песчаный пляж более комфортен и безопасен для детей.
- Игры в песке развивают мелкую моторику и успокаивают нервную систему детей.
- Песчаные пляжи обычно имеют мелководье и плавный рельеф дна, что хорошо для детей.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Детям для отдыха на курорте больше подходит песчаный пляж, он более комфортный и безопасный, а игры в песке развивают мелкую моторику и успокаивают нервную систему, сообщил РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.
"Каждый пляж - песчаный или галечный - имеет свои плюсы и минусы. Однозначного мнения, какой из них лучше для отдыха, нет. Песчаные пляжи считаются более комфортными, галечные отличаются чистой водой и малолюдностью. Но если мы говорим о детях, то песчаный пляж, бесспорно, более комфортный и безопасный", - рассказал собеседник агентства.
По словам врача, на песке можно лежать, ходить босиком, играть с мячом. Там комфортно, и вероятность травмироваться значительно ниже, чем на камнях.
"Песчаные пляжи в основном отличаются мелководьем и мягким, плавным рельефом дна, что хорошо для детей. Игры в песке развивают мелкую моторику и фантазию, успокаивают нервную систему. Есть такое понятие - псаммотерапия, то есть лечение нагретым песком, она помогает при недугах сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и других", - подчеркнул Булатов.