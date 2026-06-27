Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, какой пляж лучше подходит детям - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 27.06.2026
Врач рассказал, какой пляж лучше подходит детям

Врач Булатов: детям лучше всего подходит песчаный пляж

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМама с ребенком на пляже
Мама с ребенком на пляже - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Мама с ребенком на пляже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов сообщил, что песчаный пляж более комфортен и безопасен для детей.
  • Игры в песке развивают мелкую моторику и успокаивают нервную систему детей.
  • Песчаные пляжи обычно имеют мелководье и плавный рельеф дна, что хорошо для детей.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Детям для отдыха на курорте больше подходит песчаный пляж, он более комфортный и безопасный, а игры в песке развивают мелкую моторику и успокаивают нервную систему, сообщил РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.
"Каждый пляж - песчаный или галечный - имеет свои плюсы и минусы. Однозначного мнения, какой из них лучше для отдыха, нет. Песчаные пляжи считаются более комфортными, галечные отличаются чистой водой и малолюдностью. Но если мы говорим о детях, то песчаный пляж, бесспорно, более комфортный и безопасный", - рассказал собеседник агентства.
По словам врача, на песке можно лежать, ходить босиком, играть с мячом. Там комфортно, и вероятность травмироваться значительно ниже, чем на камнях.
"Песчаные пляжи в основном отличаются мелководьем и мягким, плавным рельефом дна, что хорошо для детей. Игры в песке развивают мелкую моторику и фантазию, успокаивают нервную систему. Есть такое понятие - псаммотерапия, то есть лечение нагретым песком, она помогает при недугах сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и других", - подчеркнул Булатов.
Девушка - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Врач объяснил, почему важно выбирать качественные солнцезащитные очки
Вчера, 12:27
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала