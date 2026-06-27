Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ, заявил, что эскалация Запада в украинском конфликте сводит на нет шансы на его дипломатическое урегулирование.
- По мнению Джонсона, эта эскалация влияет на прогресс, достигнутый между США и Россией в Анкоридже.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Запад эскалацией в украинском конфликте сводит на нет его шансы на дипломатическое урегулирование, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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"Сейчас мы наблюдаем очень опасную эскалацию со стороны Запада, стран НАТО и теперь уже Трампа", — посетовал он.
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"Надежды, связанные с этим событием, по сути разбиты", — заявил эксперт.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине. Как отметил заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не слышали каких-либо заявлений из США, подтверждающих слова Макрона о статусе Вашингтона в украинском конфликте.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что в Анкоридже американцы представили инициативы по урегулированию на Украине, и Москва приняла их. Так он прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио о том, что стороны не достигли окончательных договоренностей на встрече в августе 2025 года.