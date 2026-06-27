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"Надежды разбиты". В США сделали заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 27.06.2026
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13:18 27.06.2026
"Надежды разбиты". В США сделали заявление о переговорах с Россией

Джонсон: Запад эскалацией срывает мирный процесс по Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ, заявил, что эскалация Запада в украинском конфликте сводит на нет шансы на его дипломатическое урегулирование.
  • По мнению Джонсона, эта эскалация влияет на прогресс, достигнутый между США и Россией в Анкоридже.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Запад эскалацией в украинском конфликте сводит на нет его шансы на дипломатическое урегулирование, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"Сейчас мы наблюдаем очень опасную эскалацию со стороны Запада, стран НАТО и теперь уже Трампа", — посетовал он.
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По мнению Джонсона, это влияет на прогресс, достигнутый между США и Россией в Анкоридже.
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"Надежды, связанные с этим событием, по сути разбиты", — заявил эксперт.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине. Как отметил заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не слышали каких-либо заявлений из США, подтверждающих слова Макрона о статусе Вашингтона в украинском конфликте.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что в Анкоридже американцы представили инициативы по урегулированию на Украине, и Москва приняла их. Так он прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио о том, что стороны не достигли окончательных договоренностей на встрече в августе 2025 года.
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