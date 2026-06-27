"Сейчас мы наблюдаем очень опасную эскалацию со стороны Запада, стран НАТО и теперь уже Трампа", — посетовал он.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине. Как отметил заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не слышали каких-либо заявлений из США, подтверждающих слова Макрона о статусе Вашингтона в украинском конфликте.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что в Анкоридже американцы представили инициативы по урегулированию на Украине, и Москва приняла их. Так он прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио о том, что стороны не достигли окончательных договоренностей на встрече в августе 2025 года.