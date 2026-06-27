На Урале пенсионерку, провалившуюся в болото, нашли спустя два дня

По данным отряда, во вторник вечером пожилая женщина с деменцией вышла из дома и пропала. Последний раз ее видели в ближайшем магазине, а дальше никаких следов и информации, подчеркивают волонтеры. Родные женщины спохватились быстро – подали заявление в полицию, обратились в отряд "ЛизаАлерт".

"Бабушка вышла за пределы поселка, шла по полю вдоль реки и провалилась на заболоченном участке. Сама выбраться уже не смогла. Ее нашел местный рыбак, который случайно проходил мимо. Он уже знал, что женщину ищут, поэтому после звонка в "112" сразу позвонил на горячую линию отряда и сообщил о своей находке", – рассказали в пресс-службе с уточнением, что пропала она более чем на двое суток.