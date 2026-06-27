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На Урале пенсионерку, провалившуюся в болото, нашли спустя два дня - РИА Новости, 27.06.2026
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16:18 27.06.2026
На Урале пенсионерку, провалившуюся в болото, нашли спустя два дня

На Урале спасатели вытащили из болота пропавшую на двое суток пенсионерку

© Фото : Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области/ВКонтактеСпасатели и волонтеры в Свердловской области на поисках женщины с деменцией
Спасатели и волонтеры в Свердловской области на поисках женщины с деменцией - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области/ВКонтакте
Спасатели и волонтеры в Свердловской области на поисках женщины с деменцией
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области спасатели вытащили из болота пенсионерку, которую искали двое суток.
  • Женщина с деменцией вышла из дома и провалилась на заболоченном участке.
  • На поиск женщины откликнулись более 30 добровольцев из отряда «ЛизаАлерт», а также работали сотрудники полиции.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Спасатели в Свердловской области вытащили из болота пенсионерку, которую искали двое суток волонтеры и полиция, сообщила пресс-служба регионального поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
По данным отряда, во вторник вечером пожилая женщина с деменцией вышла из дома и пропала. Последний раз ее видели в ближайшем магазине, а дальше никаких следов и информации, подчеркивают волонтеры. Родные женщины спохватились быстро – подали заявление в полицию, обратились в отряд "ЛизаАлерт".
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"Бабушка вышла за пределы поселка, шла по полю вдоль реки и провалилась на заболоченном участке. Сама выбраться уже не смогла. Ее нашел местный рыбак, который случайно проходил мимо. Он уже знал, что женщину ищут, поэтому после звонка в "112" сразу позвонил на горячую линию отряда и сообщил о своей находке", – рассказали в пресс-службе с уточнением, что пропала она более чем на двое суток.
Так как пенсионерка провалилась глубоко, поясняют в отряде, самостоятельно помочь ей выбраться мужчина не смог, он вызвал спасателей. Сотрудники МЧС достали из болота пропавшую и передали врачам.
В пресс-службе добавили, что на поиск женщины откликнулись более 30 человек добровольцев, работали сотрудники полиции города Заречного – вечерами и ночами люди выходили на задачи, не сдавались.
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