На Урале пенсионерку, провалившуюся в болото, нашли спустя два дня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Свердловской области спасатели вытащили из болота пенсионерку, которую искали двое суток.
- Женщина с деменцией вышла из дома и провалилась на заболоченном участке.
- На поиск женщины откликнулись более 30 добровольцев из отряда «ЛизаАлерт», а также работали сотрудники полиции.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Спасатели в Свердловской области вытащили из болота пенсионерку, которую искали двое суток волонтеры и полиция, сообщила пресс-служба регионального поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
По данным отряда, во вторник вечером пожилая женщина с деменцией вышла из дома и пропала. Последний раз ее видели в ближайшем магазине, а дальше никаких следов и информации, подчеркивают волонтеры. Родные женщины спохватились быстро – подали заявление в полицию, обратились в отряд "ЛизаАлерт".
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"Бабушка вышла за пределы поселка, шла по полю вдоль реки и провалилась на заболоченном участке. Сама выбраться уже не смогла. Ее нашел местный рыбак, который случайно проходил мимо. Он уже знал, что женщину ищут, поэтому после звонка в "112" сразу позвонил на горячую линию отряда и сообщил о своей находке", – рассказали в пресс-службе с уточнением, что пропала она более чем на двое суток.
Так как пенсионерка провалилась глубоко, поясняют в отряде, самостоятельно помочь ей выбраться мужчина не смог, он вызвал спасателей. Сотрудники МЧС достали из болота пропавшую и передали врачам.
В пресс-службе добавили, что на поиск женщины откликнулись более 30 человек добровольцев, работали сотрудники полиции города Заречного – вечерами и ночами люди выходили на задачи, не сдавались.