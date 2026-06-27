В РЖД рассказали, можно ли провозить пауэрбанки в поездах

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пассажиры могут провозить пауэрбанки в поездах дальнего следования без ограничений, рассказали РИА Новости в РЖД.

Изменения в свои правила перевозки внесли российские авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7 и Smartavia, также в своих каналах их анонсировало министерство транспорта.