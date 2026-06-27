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В РЖД рассказали, можно ли провозить пауэрбанки в поездах - РИА Новости, 27.06.2026
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07:06 27.06.2026
В РЖД рассказали, можно ли провозить пауэрбанки в поездах

РЖД: пассажиры могут провозить пауэрбанки в поездах

© Shutterstock/FOTODOM / Petro PerutskyiПауэрбанк в рюкзаке
Пауэрбанк в рюкзаке - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Petro Perutskyi
Пауэрбанк в рюкзаке . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В РЖД сообщили, что ограничений на провоз пауэрбанков в поездах дальнего следования в настоящее время нет.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пассажиры могут провозить пауэрбанки в поездах дальнего следования без ограничений, рассказали РИА Новости в РЖД.
"Ограничений на провоз пауэрбанков в поездах дальнего следования в настоящее время нет", - сообщили в РЖД.
Авиация имеет свои правила в части перевозки пауэрбанков. Так, Международная организация гражданской авиации (ICAO) с 27 марта 2026 года изменила правила, регулирующие ограничения и условия перевозки пауэрбанков пассажирами. Теперь каждый пассажир не может провозить с собой более двух пауэрбанков. Кроме того, их запретили размещать на багажных полках, а также заряжать в полете.
Изменения в свои правила перевозки внесли российские авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7 и Smartavia, также в своих каналах их анонсировало министерство транспорта.
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