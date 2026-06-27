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Россия и Китай не нарушали пространства других стран при патрулировании - РИА Новости, 27.06.2026
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20:45 27.06.2026 (обновлено: 20:53 27.06.2026)
Россия и Китай не нарушали пространства других стран при патрулировании

МО: воздушное пространство других стран не нарушено при патрулировании РФ и КНР

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • Нарушения воздушного пространства иностранных государств не допущено.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нарушений воздушного пространства иностранных государств во время совместного патрулирования ВКС России и ВВС Китая не допущено, сообщило Минобороны России.
В субботу ведомство сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Народной-освободительной армии Китая (НОАК) провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - говорится в сообщении.

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Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование в Тихом океане
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БезопасностьРоссияКитайВоздушно-космические силы РоссииНародно-освободительная армия Китая
 
 
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