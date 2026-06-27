Россия и Китай не нарушали пространства других стран при патрулировании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Нарушения воздушного пространства иностранных государств не допущено.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нарушений воздушного пространства иностранных государств во время совместного патрулирования ВКС России и ВВС Китая не допущено, сообщило Минобороны России.
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"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - говорится в сообщении.