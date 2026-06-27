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Патрулирование с КНР не направлено против третьих стран, заявило Минобороны - РИА Новости, 27.06.2026
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19:54 27.06.2026 (обновлено: 20:53 27.06.2026)
Патрулирование с КНР не направлено против третьих стран, заявило Минобороны

МО РФ: совместное с КНР патрулирование не было направлено против третьих стран

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совместное патрулирование стратегической авиации России и Китая не было направлено против третьих стран, сообщили в Минобороны.
  • Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2026 год.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Совместное патрулирование стратегической авиации России и Китая не было направлено против третьих стран, сообщили в МО РФ.
Авиагруппа из российских стратегических ракетоносцев Ту-95мс и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6к осуществила совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана. На всем маршруте их сопровождали истребители Су-30см, Су-35с.
На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств, отметили в МО РФ.
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"Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2026 год и не направлено против третьих стран", - говорится в сообщении.

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