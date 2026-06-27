Патрулирование с КНР не направлено против третьих стран, заявило Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совместное патрулирование стратегической авиации России и Китая не было направлено против третьих стран, сообщили в Минобороны.
- Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2026 год.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Совместное патрулирование стратегической авиации России и Китая не было направлено против третьих стран, сообщили в МО РФ.
Авиагруппа из российских стратегических ракетоносцев Ту-95мс и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6к осуществила совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана. На всем маршруте их сопровождали истребители Су-30см, Су-35с.
На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств, отметили в МО РФ.
«
"Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2026 год и не направлено против третьих стран", - говорится в сообщении.