В Минобороны рассказали о совместном с ВВС Китая патрулировании в АТР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС приняли участие в совместном с Китаем авиапатрулировании в Тихом океане.
- Маршрут проходил над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана.
- Продолжительность полета составила около шести часов.
- Мероприятие было плановым и не было направлено против третьих стран.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В совместном с Китаем авиапатрулировании в Тихом океане приняли участие российские стратегические ракетоносцы, сообщили в Минобороны.
«
"Авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана", — рассказали там.
Продолжительность совместного полета составила около шести часов. Истребительное прикрытие на всем маршруте осуществляли самолеты Су-30СМ, Су-35С ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая. На отдельных этапах ракетоносцы сопровождали иностранные истребители.
Все самолеты уже вернулись на аэродромы базирования. Они действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства каких бы то ни было государств не допущено.
Как подчеркнули в российском министерстве, мероприятие проходило в рамках плана военного сотрудничества на 2026 год и не было направлено против третьих стран.