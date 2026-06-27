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В Минобороны рассказали о совместном с ВВС Китая патрулировании в АТР - РИА Новости, 27.06.2026
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19:25 27.06.2026 (обновлено: 20:17 27.06.2026)
В Минобороны рассказали о совместном с ВВС Китая патрулировании в АТР

В совместном с КНР патрулировании участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС приняли участие в совместном с Китаем авиапатрулировании в Тихом океане.
  • Маршрут проходил над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана.
  • Продолжительность полета составила около шести часов.
  • Мероприятие было плановым и не было направлено против третьих стран.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В совместном с Китаем авиапатрулировании в Тихом океане приняли участие российские стратегические ракетоносцы, сообщили в Минобороны.
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"Авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана", — рассказали там.

Продолжительность совместного полета составила около шести часов. Истребительное прикрытие на всем маршруте осуществляли самолеты Су-30СМ, Су-35С ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая. На отдельных этапах ракетоносцы сопровождали иностранные истребители.
Все самолеты уже вернулись на аэродромы базирования. Они действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства каких бы то ни было государств не допущено.
Как подчеркнули в российском министерстве, мероприятие проходило в рамках плана военного сотрудничества на 2026 год и не было направлено против третьих стран.
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РоссияКитайТу-95МСТихий океанВоздушно-космические силы РоссииНародно-освободительная армия КитаяВосточно-Китайское мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Японское мореСу-30СМСу-35С
 
 
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