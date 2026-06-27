В Минобороны рассказали о совместном с ВВС Китая патрулировании в АТР

"Авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана", — рассказали там.

Все самолеты уже вернулись на аэродромы базирования. Они действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства каких бы то ни было государств не допущено.