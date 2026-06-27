Продолжительность патрулирования России и КНР составила шесть часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авиагруппа из российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К осуществила совместное воздушное патрулирование.
- Продолжительность совместного полета самолетов составила около шести часов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Продолжительность совместного патрулирования российских стратегических ракетоносцев и китайских стратегических бомбардировщиков составила около шести часов, сообщили в Минобороны РФ.
Aвиагруппа из российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К осуществила совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана.
"Продолжительность совместного полета самолетов составила около шести часов", - говорится в сообщении.