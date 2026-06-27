Рейтинг@Mail.ru
Продолжительность патрулирования России и КНР составила шесть часов - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 27.06.2026 (обновлено: 19:33 27.06.2026)
Продолжительность патрулирования России и КНР составила шесть часов

Совместное патрулирование стратегической авиации РФ и КНР длилось около 6 часов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкТяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиагруппа из российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К осуществила совместное воздушное патрулирование.
  • Продолжительность совместного полета самолетов составила около шести часов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Продолжительность совместного патрулирования российских стратегических ракетоносцев и китайских стратегических бомбардировщиков составила около шести часов, сообщили в Минобороны РФ.
Aвиагруппа из российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К осуществила совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана.
"Продолжительность совместного полета самолетов составила около шести часов", - говорится в сообщении.
Ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Ту-160 ВКС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
23 июня, 00:02
 
РоссияКитайВоздушно-космические силы РоссииТу-95МСВосточно-Китайское мореТихий океан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала