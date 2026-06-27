Морги в Париже переполнены до предела из-за аномальной жары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Морги в Париже заполнены до предела из-за роста числа смертей на фоне аномальной жары, заявил представитель Национальной федерации похоронных услуг Франции Готье Катон.
- В пригородах Парижа ситуация с доступными местами в моргах также становится крайне напряженной.
- По словам Катона, после проведения похорон, запланированных на начало следующей недели, сфера ритуальных услуг Франции столкнется с перегруженностью крематориев.
ПАРИЖ, 27 июн - РИА Новости. Морги в Париже заполнены до предела из-за роста числа смертей на фоне установившейся аномальной жары, заявил в субботу официальный представитель Национальной федерации похоронных услуг Франции Готье Катон.
«
"Сейчас ситуация ухудшается. Зафиксировано значительное число смертей, и, как вы уже отметили, я подтверждаю, что все морги при похоронных бюро в Париже сейчас, к сожалению, переполнены", - сказал Катон в эфире BMFTV.
В более чем 800 школах Франции отменили занятия
22 июня, 04:21
Он отметил, что в пригородах французской столицы ситуация с доступными местами в моргах также "становится крайне напряженной".
«
"Единственный вариант, который мы можем предложить семьям, - это перенести размещение тел в более удаленные похоронные учреждения", - добавил Катон.
По его словам, снижению загруженности моргов будут способствовать похороны, запланированные на начало следующей недели, однако после этого сфера ритуальных услуг Франции столкнется с новой проблемой - перегруженностью крематориев.
"Проблема, с которой мы столкнемся на следующей неделе, заключается в том, что сроки захоронения и кремации во Франции увеличатся", - подчеркнул представитель французской федерации похоронных услуг.
Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. В середине недели метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.