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Морги в Париже переполнены до предела из-за аномальной жары - РИА Новости, 27.06.2026
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20:10 27.06.2026
Морги в Париже переполнены до предела из-за аномальной жары

Нацфедерация похоронных услуг Франции заявила о переполненных моргах из-за жары

© AP Photo / Ciaran FaheyСкорая помощь во Франции
Скорая помощь во Франции - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Ciaran Fahey
Скорая помощь во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Морги в Париже заполнены до предела из-за роста числа смертей на фоне аномальной жары, заявил представитель Национальной федерации похоронных услуг Франции Готье Катон.
  • В пригородах Парижа ситуация с доступными местами в моргах также становится крайне напряженной.
  • По словам Катона, после проведения похорон, запланированных на начало следующей недели, сфера ритуальных услуг Франции столкнется с перегруженностью крематориев.
ПАРИЖ, 27 июн - РИА Новости. Морги в Париже заполнены до предела из-за роста числа смертей на фоне установившейся аномальной жары, заявил в субботу официальный представитель Национальной федерации похоронных услуг Франции Готье Катон.
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"Сейчас ситуация ухудшается. Зафиксировано значительное число смертей, и, как вы уже отметили, я подтверждаю, что все морги при похоронных бюро в Париже сейчас, к сожалению, переполнены", - сказал Катон в эфире BMFTV.
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Он отметил, что в пригородах французской столицы ситуация с доступными местами в моргах также "становится крайне напряженной".
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"Единственный вариант, который мы можем предложить семьям, - это перенести размещение тел в более удаленные похоронные учреждения", - добавил Катон.
По его словам, снижению загруженности моргов будут способствовать похороны, запланированные на начало следующей недели, однако после этого сфера ритуальных услуг Франции столкнется с новой проблемой - перегруженностью крематориев.
"Проблема, с которой мы столкнемся на следующей неделе, заключается в том, что сроки захоронения и кремации во Франции увеличатся", - подчеркнул представитель французской федерации похоронных услуг.
Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. В середине недели метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.
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