Овчинский: аудитория портала "СтроимПросто" выросла вдвое за полгода

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Аудитория платформы "СтроимПросто" в первой половине 2026 года увеличилась в два раза по сравнению с итогом прошлого года и достигла 3 тысяч пользователей, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Мы продолжаем расширять возможности платформы "СтроимПросто", чтобы сделать городские сервисы максимально доступными для градостроительного сообщества. Новые цифровые инструменты помогают застройщикам получать необходимую информацию и сопровождать проекты в режиме онлайн, экономя время на рутинных процессах. Это особенно важно при возведении крупных объектов, где скорость принятия решений напрямую влияет на сроки", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

На портале размещены онлайн-сервисы, которые позволяют специалистам стройотрасли решать свои вопросы дистанционно, уменьшая объем бумажных процедур.

В сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики отмечается, что ассортимент сервисов на платформе "СтроимПросто" регулярно обновляется. К примеру, там есть функция, с помощью которой застройщик может проверить цифровую информационную модель своего проекта, проанализировать собранные документы до того, как они будут отправлены городским властям.