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Овчинский: аудитория портала "СтроимПросто" выросла вдвое за полгода - РИА Новости, 27.06.2026
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17:45 27.06.2026
Овчинский: аудитория портала "СтроимПросто" выросла вдвое за полгода

Овчинский: аудитория портала "СтроимПросто" выросла в два раза за полгода

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Аудитория платформы "СтроимПросто" в первой половине 2026 года увеличилась в два раза по сравнению с итогом прошлого года и достигла 3 тысяч пользователей, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Мы продолжаем расширять возможности платформы "СтроимПросто", чтобы сделать городские сервисы максимально доступными для градостроительного сообщества. Новые цифровые инструменты помогают застройщикам получать необходимую информацию и сопровождать проекты в режиме онлайн, экономя время на рутинных процессах. Это особенно важно при возведении крупных объектов, где скорость принятия решений напрямую влияет на сроки", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
На портале размещены онлайн-сервисы, которые позволяют специалистам стройотрасли решать свои вопросы дистанционно, уменьшая объем бумажных процедур.
В сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики отмечается, что ассортимент сервисов на платформе "СтроимПросто" регулярно обновляется. К примеру, там есть функция, с помощью которой застройщик может проверить цифровую информационную модель своего проекта, проанализировать собранные документы до того, как они будут отправлены городским властям.
Кроме того, пользователь портала может попросить оформить ему инфраструктурный договор и присоединить его проект к системе контроля и управления доступом, добавили в пресс-службе департамента.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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