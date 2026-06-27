Овчинский: шесть жилых домов по реновации строят в Люблине

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Строительство шести жилых домов по программе реновации ведется в районе Люблино на юго-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Шесть новостроек на юго-востоке столицы сейчас возводят на месте сноса старых домов. Жилые комплексы строят на проспекте 40 лет Октября и улицах Судакова, Краснодарской, Люблинской, Ставропольской и Таганрогской", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Министр уточнил, что всего в домах будут обустроены свыше 2 тысяч квартир с отделкой. При этом рядом с новостройками еще разместят детские площадки, зоны для занятий спортом и пространства для отдыха, добавил он.

В сообщении департамента градостроительной политики также отмечается, что демонтаж старых домов проводят по технологии "умный снос", что позволяет сократить объем строительных отходов и снизить вред окружающей среде.