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Овчинский: шесть жилых домов по реновации строят в Люблине - РИА Новости, 27.06.2026
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11:30 27.06.2026
Овчинский: шесть жилых домов по реновации строят в Люблине

Овчинский: шесть жилых домов по реновации строят на юго-востоке Москвы

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Строительство шести жилых домов по программе реновации ведется в районе Люблино на юго-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Шесть новостроек на юго-востоке столицы сейчас возводят на месте сноса старых домов. Жилые комплексы строят на проспекте 40 лет Октября и улицах Судакова, Краснодарской, Люблинской, Ставропольской и Таганрогской", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр уточнил, что всего в домах будут обустроены свыше 2 тысяч квартир с отделкой. При этом рядом с новостройками еще разместят детские площадки, зоны для занятий спортом и пространства для отдыха, добавил он.
В сообщении департамента градостроительной политики также отмечается, что демонтаж старых домов проводят по технологии "умный снос", что позволяет сократить объем строительных отходов и снизить вред окружающей среде.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.
 
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