СК назвал возможную причину массового отравления в Астрахани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По предварительным данным СУСК России по Астраханской области, источником вспышки инфекции стали рыбные котлеты.
- По данным прокуратуры области, один из поступивших в больницу с признаками пищевого отравления, скончался.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Источником вспышки инфекции сальмонеллеза в Астрахани стали рыбные котлеты, сообщает СУСК России по Астраханской области.
Ранее ведомство сообщило, что не менее 12 человек, которые съели готовую продукцию на предприятии общепита в Астрахани, госпитализировали с сальмонеллезом. Позже их число возросло до 14. По данным прокуратуры области, один из поступивших в больницу с признаками пищевого отравления, скончался.
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"По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты", - говорится в сообщении.