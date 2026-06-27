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СК назвал возможную причину массового отравления в Астрахани - РИА Новости, 27.06.2026
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16:37 27.06.2026 (обновлено: 20:06 27.06.2026)
СК назвал возможную причину массового отравления в Астрахани

СК: источником вспышки пищевой инфекции в Астрахани могли стать рыбные котлеты

© СУ СК России по Астраханской области/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© СУ СК России по Астраханской области/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По предварительным данным СУСК России по Астраханской области, источником вспышки инфекции стали рыбные котлеты.
  • По данным прокуратуры области, один из поступивших в больницу с признаками пищевого отравления, скончался.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Источником вспышки инфекции сальмонеллеза в Астрахани стали рыбные котлеты, сообщает СУСК России по Астраханской области.
Ранее ведомство сообщило, что не менее 12 человек, которые съели готовую продукцию на предприятии общепита в Астрахани, госпитализировали с сальмонеллезом. Позже их число возросло до 14. По данным прокуратуры области, один из поступивших в больницу с признаками пищевого отравления, скончался.
«

"По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты", - говорится в сообщении.

Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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