СК назвал возможную причину смертельного отравления в Солнечногорске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Солнечногорске двое человек погибли и еще шесть пострадали в результате отравления неизвестным веществом.
- По предварительной информации Следственного комитета, причиной отравления могло стать употребление наркотических веществ.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Причиной отравления в Солнечногорске, из-за которого погибли двое и еще шесть пострадали, по предварительной информации, могло стать употребление наркотиков, сообщили в Следственном комитете Московской области.
В прокуратуре Подмосковья ранее сообщили, что двое погибли и еще шесть пострадали в результате отравления неизвестным веществом в ходе празднования дня рождения в Солнечногорске.
"По предварительным данным, причиной смертельного отравления могло стать употребление наркотических веществ", - говорится в сообщении в канале подмосковного СК на платформе "Макс".
Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи осматривают место происшествия и проводят допросы.
В ростовской квартире обнаружили три тела
3 января, 17:04