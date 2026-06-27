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СК назвал возможную причину смертельного отравления в Солнечногорске - РИА Новости, 27.06.2026
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13:33 27.06.2026
СК назвал возможную причину смертельного отравления в Солнечногорске

СК: причиной отравления в Солнечногорске могло стать употребление наркотиков

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Солнечногорске двое человек погибли и еще шесть пострадали в результате отравления неизвестным веществом.
  • По предварительной информации Следственного комитета, причиной отравления могло стать употребление наркотических веществ.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Причиной отравления в Солнечногорске, из-за которого погибли двое и еще шесть пострадали, по предварительной информации, могло стать употребление наркотиков, сообщили в Следственном комитете Московской области.
В прокуратуре Подмосковья ранее сообщили, что двое погибли и еще шесть пострадали в результате отравления неизвестным веществом в ходе празднования дня рождения в Солнечногорске.
"По предварительным данным, причиной смертельного отравления могло стать употребление наркотических веществ", - говорится в сообщении в канале подмосковного СК на платформе "Макс".
Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи осматривают место происшествия и проводят допросы.
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ПроисшествияСолнечногорскМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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