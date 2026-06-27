Рейтинг@Mail.ru
Специалист рассказал, как подготовить квартиру перед отпуском - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 27.06.2026
Специалист рассказал, как подготовить квартиру перед отпуском

РИА Новости: перед отпуском стоит выключить электроприборы кроме холодильника

© M-ProductionХолодильник
Холодильник - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© M-Production
Холодильник . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Перед длительным отъездом из квартиры в отпуск важно правильно подготовить бытовую технику и инженерные системы: выключить электроприборы, перекрыть воду и газ, а вот отпугивать потенциальных воров включенным светом не надо - лучше использовать охранные системы, рассказал РИА Новости специалист по электрике, зарегистрированный на сервисе "Профи.ру", Вячеслав Локтев.
"Перед длительным отъездом из квартиры важно правильно подготовить бытовую технику и инженерные системы, чтобы избежать поломок оборудования и снизить риск бытовых аварий", - указал специалист в ответ на вопрос, как подготовить квартиру перед отъездом в отпуск.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Эксперт по кадрам рассказала, можно ли заменить отпуск деньгами
Вчера, 05:10
"Одна из самых распространенных ошибок - оставлять технику подключенной к сети, считая, что в выключенном состоянии она не представляет опасности. На самом деле, приборы в режиме ожидания продолжают потреблять электроэнергию и могут пострадать при резких скачках напряжения", - добавил он.
По его словам, если на разные группы потребителей предусмотрены отдельные автоматы, например на кондиционер, бытовую технику или какие-то помещения, достаточно перед отъездом отключить нужные линии. Если такой возможности нет, и все розетки подключены через общий автомат, лучше просто вынуть вилки приборов из розеток.
В некоторых случаях, например, когда большинство приборов все равно будет отключено, удобнее полностью обесточить квартиру через вводной автомат в электрощитке. "Однако перед этим стоит убедиться, что в квартире не осталось устройств, которым требуется постоянное питание", - подчеркнул электрик.
Девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Эксперт по кадрам рассказала, можно ли взять сразу месяц отпуска
23 июня, 04:08
Одно из исключений - холодильник, его лучше оставить включенным. Неприятный запах, который появится от запертой в нем еды будет убрать достаточно сложно. Если же есть возможность опустошить холодильник, то тогда лучше его отключить. "Также можно оставить работать роутеры, камеры видеонаблюдения, сигнализацию и другие устройства, связанные с безопасностью жилья", - добавил эксперт.
Перед отъездом важно проверить состояние электропроводки и розеток. Если есть признаки неисправностей, нужно их устранить заранее, во избежание потенциальной опасности.
Кроме того, нужно не забыть перекрыть в квартире газ, если он есть, отключить бойлеры и другие системы нагрева воды. И саму воду перед длительным отъездом тоже желательно перекрыть. "Газ большинство людей перекрывают автоматически, а вот про воду часто забывают. Между тем даже небольшая протечка шланга стиральной машины или неисправность смесителя может привести к серьезным последствиям", - отметил специалист.
Еще раньше считалось, что если перед отъездом оставить включенный свет, радио или телевизор, это создаст эффект присутствия хозяев и отпугнет злоумышленников. "Однако сегодня такие способы сложно назвать эффективными. Более того, постоянно включенные электроприборы создают дополнительную нагрузку на сеть и расходуют электроэнергию", - сказал Локтев.
"Если есть необходимость контролировать квартиру во время отпуска, гораздо надежнее использовать камеры видеонаблюдения, датчики движения или охранные системы", - указал он. Что касается окон, то их лучше полностью закрыть жителям нижних этажей. На верхних этажах можно оставить окно на микропроветривании. Однако даже небольшой дождь при сильном ветре может привести к попаданию воды в помещение.
Пассажиры в зоне вылета - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Названа причина, почему отпуск осенью выгоднее, чем летом
23 июня, 03:10
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала