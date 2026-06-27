Специалист рассказал, как подготовить квартиру перед отпуском

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Перед длительным отъездом из квартиры в отпуск важно правильно подготовить бытовую технику и инженерные системы: выключить электроприборы, перекрыть воду и газ, а вот отпугивать потенциальных воров включенным светом не надо - лучше использовать охранные системы, рассказал РИА Новости специалист по электрике, зарегистрированный на сервисе "Профи.ру", Вячеслав Локтев.

"Перед длительным отъездом из квартиры важно правильно подготовить бытовую технику и инженерные системы, чтобы избежать поломок оборудования и снизить риск бытовых аварий", - указал специалист в ответ на вопрос, как подготовить квартиру перед отъездом в отпуск.

"Одна из самых распространенных ошибок - оставлять технику подключенной к сети, считая, что в выключенном состоянии она не представляет опасности. На самом деле, приборы в режиме ожидания продолжают потреблять электроэнергию и могут пострадать при резких скачках напряжения", - добавил он.

По его словам, если на разные группы потребителей предусмотрены отдельные автоматы, например на кондиционер, бытовую технику или какие-то помещения, достаточно перед отъездом отключить нужные линии. Если такой возможности нет, и все розетки подключены через общий автомат, лучше просто вынуть вилки приборов из розеток.

В некоторых случаях, например, когда большинство приборов все равно будет отключено, удобнее полностью обесточить квартиру через вводной автомат в электрощитке. "Однако перед этим стоит убедиться, что в квартире не осталось устройств, которым требуется постоянное питание", - подчеркнул электрик.

Одно из исключений - холодильник, его лучше оставить включенным. Неприятный запах, который появится от запертой в нем еды будет убрать достаточно сложно. Если же есть возможность опустошить холодильник, то тогда лучше его отключить. "Также можно оставить работать роутеры, камеры видеонаблюдения, сигнализацию и другие устройства, связанные с безопасностью жилья", - добавил эксперт.

Перед отъездом важно проверить состояние электропроводки и розеток. Если есть признаки неисправностей, нужно их устранить заранее, во избежание потенциальной опасности.

Кроме того, нужно не забыть перекрыть в квартире газ, если он есть, отключить бойлеры и другие системы нагрева воды. И саму воду перед длительным отъездом тоже желательно перекрыть. "Газ большинство людей перекрывают автоматически, а вот про воду часто забывают. Между тем даже небольшая протечка шланга стиральной машины или неисправность смесителя может привести к серьезным последствиям", - отметил специалист.

Еще раньше считалось, что если перед отъездом оставить включенный свет, радио или телевизор, это создаст эффект присутствия хозяев и отпугнет злоумышленников. "Однако сегодня такие способы сложно назвать эффективными. Более того, постоянно включенные электроприборы создают дополнительную нагрузку на сеть и расходуют электроэнергию", - сказал Локтев.