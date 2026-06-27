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Вучич заявил, что будет поддерживать дружеские отношения с Россией и Китаем - РИА Новости, 27.06.2026
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20:59 27.06.2026
Вучич заявил, что будет поддерживать дружеские отношения с Россией и Китаем

Вучич: официальный Белград продолжит поддерживать дружеские отношения с РФ и КНР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Вучич заявил, что Белград продолжит поддерживать дружеские отношения с Россией и Китаем.
  • В Белграде прошла массовая акция "Сербия, одна семья" в поддержку политики Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии, собравшая 207 тысяч человек.
БЕЛГРАД, 27 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что официальный Белград продолжит поддерживать дружеские отношения с Россией и Китаем.
В субботу в Белграде проходит массовая акция "Сербия, одна семья" в поддержку политики Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) перед Скупщиной (парламентом). По данным МВД Сербии, она собрала 207 тысяч человек.
"Мы бы портили свои традиционные дружеские отношения с КНР и Российской Федерацией? Не будем этого делать! Не отрекаемся от наших друзей, когда тяжело... но и выполним все наши обязательства на европейском пути", - заявил Вучич собравшимся.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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