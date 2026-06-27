Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Сербии Вучич заявил, что Белград продолжит поддерживать дружеские отношения с Россией и Китаем.
- В Белграде прошла массовая акция "Сербия, одна семья" в поддержку политики Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии, собравшая 207 тысяч человек.
БЕЛГРАД, 27 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что официальный Белград продолжит поддерживать дружеские отношения с Россией и Китаем.
"Мы бы портили свои традиционные дружеские отношения с КНР и Российской Федерацией? Не будем этого делать! Не отрекаемся от наших друзей, когда тяжело... но и выполним все наши обязательства на европейском пути", - заявил Вучич собравшимся.