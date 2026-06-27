Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новоскелеватое, вытеснив украинские формирования с занимаемых рубежей на западном берегу реки Гайчур.
- Освобождение Новоскелеватого позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на западном берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ, создавая условия для дальнейшего продвижения в Днепропетровской области.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Освобождение Новоскелеватого позволило группировке "Восток" закрепиться на западном берегу Гайчура и нарушить устойчивость обороны ВСУ, сообщило министерство обороны России.
Ранее Минобороны России сообщили, что штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новоскелеватое, вытеснив украинские формирования с занимаемых рубежей на западном берегу реки Гайчур.
В военном ведомстве подчеркнули, что занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.
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