Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о значении освобождения Новоскелеватого - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 27.06.2026 (обновлено: 12:31 27.06.2026)
В Минобороны рассказали о значении освобождения Новоскелеватого

Освобождение Новоскелеватого позволило нарушить устойчивость обороны ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новоскелеватое, вытеснив украинские формирования с занимаемых рубежей на западном берегу реки Гайчур.
  • Освобождение Новоскелеватого позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на западном берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ, создавая условия для дальнейшего продвижения в Днепропетровской области.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Освобождение Новоскелеватого позволило группировке "Восток" закрепиться на западном берегу Гайчура и нарушить устойчивость обороны ВСУ, сообщило министерство обороны России.
Ранее Минобороны России сообщили, что штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новоскелеватое, вытеснив украинские формирования с занимаемых рубежей на западном берегу реки Гайчур.
"Освобождение Новоскелеватого позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на западном берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала