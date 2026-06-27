Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 июля в России начнет применяться новый обязательный базовый стандарт работы микрофинансовых организаций.

Стандарт запрещает МФО использовать сложные для понимания формулировки, которые могут ввести в заблуждение о сути услуги или согласия на ее покупку.

Ключевое нововведение стандарта — регулирование продажи микрофинансовыми организациями дополнительных услуг, что позволит снизить количество жалоб на эти услуги.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Микрофинансовые организации в России с 1 июля будут работать по новому обязательному базовому стандарту, в том числе теперь будут регулироваться правила оказания дополнительных услуг, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

С 1 июля в России начнет применяться новый базовый стандарт работы микрофинансовых организаций. Документ обязателен к применению вне зависимости от членства организаций в саморегулируемой организации и действует в части, не противоречащей законодательству и регулированию ЦБ

"Важной считаем меру в части того, что МФО не могут использовать сложные для понимания формулировки, которые могут ввести в заблуждение о сути услуги или согласия на ее покупку (например, двойное отрицание)", — рассказали РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации "МиР".

Кроме того, ключевым нововведением стандарта стало его дополнение главой про регулирование продажи микрофинансовыми организациями дополнительных услуг. Это позволит снизить в целом по рынку количество жалоб, связанных с дополнительными услугами, поскольку нормы будут распространяться на все МФО.