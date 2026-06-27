В Волгоградской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волгоградской области с 18:22 27 июня 2026 года объявлена ракетная опасность.
- Жителям рекомендуется проследовать в ближайшее укрытие, взяв с собой документы, питьевую воду и лекарства.
ВОЛГОГРАД, 27 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Ракетная опасность в Волгоградской области. Объявлена с 18.22 27 июня 2026… Проследуйте в ближайшее укрытие", - говорится в сообщении ведомства.
Жителям рекомендуется взять с собой документы, питьевую воду и лекарства.
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