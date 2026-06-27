В двух российских областях отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области отменена ракетная опасность, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
- Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об отмене ракетной опасности в регионе.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Брянской и Воронежской областях отменена, сообщили главы регионов.
"Отбой ракетной опасности! На территории Брянской области", - написал врио губернатора региона Егор Ковальчук в канале на платформе "Макс".
Губернатор Воронежской области Александр Гусев также объявил об отмене ракетной опасности в регионе.
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