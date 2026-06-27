В трех российских областях объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Липецкой, Воронежской и Брянской областях объявлена ракетная опасность.
- О ракетной опасности оповестили главы регионов: Александр Гусев, Игорь Артамонов и Егор Ковальчук.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Липецкой, Воронежской и Брянской областях, сообщили главы регионов.
"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения", - написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в канале на платформе "Макс".
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук также оповестили о ракетной опасности.
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