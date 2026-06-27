В Пензенской области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Пензенской области отменили ракетную опасность.
- Режим «Ракетная опасность» действовал в регионе более часа.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Режим "Ракетная опасность" объявили в регионе в субботу в 03.31 мск. Он действовал более часа.
"Внимание! "Отбой ракетной опасности". Можно покидать укрытия и выходить на улицу", - написал глава региона в Telegram-канале.
В 5:03 об отмене ракетной опасности в регионе в канале на платформе "Макс" написал глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
В 5:01 об отмене ракетной опасности в Ульяновской области сообщил в Telegram-канале глава региона Алексей Русских.
Также об отмене ракетной опасности в "Макс" сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.