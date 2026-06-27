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В Пензенской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.06.2026
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04:40 27.06.2026 (обновлено: 06:14 27.06.2026)
В Пензенской области отменили ракетную опасность

На территории Пензенской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Пензенской области отменили ракетную опасность.
  • Режим «Ракетная опасность» действовал в регионе более часа.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Режим "Ракетная опасность" объявили в регионе в субботу в 03.31 мск. Он действовал более часа.
"Внимание! "Отбой ракетной опасности". Можно покидать укрытия и выходить на улицу", - написал глава региона в Telegram-канале.
В 5:03 об отмене ракетной опасности в регионе в канале на платформе "Макс" написал глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
В 5:01 об отмене ракетной опасности в Ульяновской области сообщил в Telegram-канале глава региона Алексей Русских.
Также об отмене ракетной опасности в "Макс" сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПензенская областьОлег Мельниченко
 
 
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