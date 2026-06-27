В Оренбургской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Оренбургской области объявлена ракетная опасность.
- О ракетной опасности сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Оренбургской области, заявил губернатор Евгений Солнцев.
"Внимание! На территории Оренбургской области объявлена ракетная опасность", - написал Солнцев в своем Telegram-канале.
Ракетную опасность также объявили в Пензенской, Самарской, Ульяновской областях и в Татарстане
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18