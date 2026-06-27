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Новая Зеландия — Бельгия: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 27 июня - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
05:00 27.06.2026

Новая Зеландия — Бельгия: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 27 июня

© REUTERS / GEERT VANDEN WIJNGAERTКевин Де Брёйне
Кевин Де Брёйне - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© REUTERS / GEERT VANDEN WIJNGAERT
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сборные Новой Зеландии и Бельгии проведут матч группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Во сколько начало
Встреча начнется в 06:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
ЧМ по футболу 2026
27 июня 2026 • начало в 06:00
Завершен
Новая Зеландия
1 : 5
Бельгия
84‎’‎ • Элайджа Джаст
28‎’‎ • Леандро Троссард
50‎’‎ • Леандро Троссард
(Ханс Ванакен)
66‎’‎ • Кевин Де Брёйне
86‎’‎ • Ромелу Лукаку
(Николас Раскин)
90‎’‎ • Алексис Салемакерс
(Ромелу Лукаку)
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