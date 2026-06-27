Новая Зеландия — Бельгия: смотреть онлайн матч ЧМ-2026 27 июня

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сборные Новой Зеландии и Бельгии проведут матч группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Во сколько начало
Встреча начнется в 06:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
27 июня 2026 • начало в 06:00
Завершен
84’ • Элайджа Джаст
28’ • Леандро Троссард
50’ • Леандро Троссард
66’ • Кевин Де Брёйне
86’ • Ромелу Лукаку
90’ • Алексис Салемакерс