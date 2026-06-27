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Намибия намерена взыскать с Германии репарации за геноцид - РИА Новости, 27.06.2026
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06:17 27.06.2026 (обновлено: 08:58 27.06.2026)
Намибия намерена взыскать с Германии репарации за геноцид

Намибия добивается от Германии репараций за геноцид племен в начале XX века

CC BY-SA 2.5 / Greg Willis / Проспект Независимости в городе Виндхук в Намибии
Проспект Независимости в городе Виндхук в Намибии - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
CC BY-SA 2.5 / Greg Willis /
Проспект Независимости в городе Виндхук в Намибии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Намибия добивается от Германии репараций за геноцид племен гереро и нама в начале XX века.
  • Стороны пытаются выработать необходимые для этого юридические механизмы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Намибия добивается от Германии репараций за геноцид местных племен в начале XX века, заявил РИА Новости генпрокурор африканской страны Фестус Катуна Мбандека.
Изначально Виндхук также добавился признания геноцида племен гереро и нама и извинений, и по этим пунктам Берлин уже пошел навстречу.
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"Остался вопрос репараций — что немцы могут сделать, чтобы искупить преступления. Насчет их объема идут обсуждения в Намибии и Германии. Хотя я думаю, что никакие деньги не компенсируют те страдания и загубленные жизни", — сказал Мбандека на полях ПМЮФ.
По его словам, сейчас стороны пытаются выработать юридические механизмы выплаты компенсаций.
"Нужно проводить мероприятия для примирения, сохранения памяти о тех событиях. Это должно быть не разовой акцией, а серией мероприятий", — добавил он.
На рубеже XIX и XX веков немцы вели колонизацию современной Намибии, которая в то время называлась Германская Юго-Западная Африка. В 1904-1908 годах их войска убили десятки тысяч представителей местных племен. Некоторые специалисты считают эти зверства первым геноцидом столетия.
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