Проспект Независимости в городе Виндхук в Намибии. Архивное фото

Проспект Независимости в городе Виндхук в Намибии

Намибия намерена взыскать с Германии репарации за геноцид

Краткий пересказ от РИА ИИ Намибия добивается от Германии репараций за геноцид племен гереро и нама в начале XX века.

Стороны пытаются выработать необходимые для этого юридические механизмы.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Намибия добивается от Германии репараций за геноцид местных племен в начале XX века, заявил РИА Новости генпрокурор африканской страны Фестус Катуна Мбандека.

Виндхук также добавился признания геноцида племен гереро и нама и извинений, и по этим пунктам Изначальнотакже добавился признания геноцида племен гереро и нама и извинений, и по этим пунктам Берлин уже пошел навстречу.

"Остался вопрос репараций — что немцы могут сделать, чтобы искупить преступления. Насчет их объема идут обсуждения в Намибии и Германии. Хотя я думаю, что никакие деньги не компенсируют те страдания и загубленные жизни", — сказал Мбандека на полях ПМЮФ.

По его словам, сейчас стороны пытаются выработать юридические механизмы выплаты компенсаций.

"Нужно проводить мероприятия для примирения, сохранения памяти о тех событиях. Это должно быть не разовой акцией, а серией мероприятий", — добавил он.

На рубеже XIX и XX веков немцы вели колонизацию современной Намибии, которая в то время называлась Германская Юго-Западная Африка. В 1904-1908 годах их войска убили десятки тысяч представителей местных племен. Некоторые специалисты считают эти зверства первым геноцидом столетия.