Работы по ликвидации последствий атаки на ростовский музей начнутся завтра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Работы по ликвидации последствий атаки на музей "Самбекские высоты" в Ростовской области начнутся в воскресенье.
- К ним подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя, они оценят масштаб повреждений.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий атаки на музей "Самбекские высоты" в Ростовской области начнутся в воскресенье, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
В субботу губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки.
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"Завтра на территории комплекса начнутся работы по ликвидации последствий атаки. К работе также подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя — они оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы музея", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что ему доложили о повреждении кровли, фасада и внутренних помещении информационно-выставочного центра.