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Работы по ликвидации последствий атаки на ростовский музей начнутся завтра - РИА Новости, 27.06.2026
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21:05 27.06.2026
Работы по ликвидации последствий атаки на ростовский музей начнутся завтра

Работы по ликвидации последствий атаки на "Самбекские высоты" начнутся завтра

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоенно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области
Военно-исторический музейный комплекс Самбекские высоты в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работы по ликвидации последствий атаки на музей "Самбекские высоты" в Ростовской области начнутся в воскресенье.
  • К ним подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя, они оценят масштаб повреждений.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий атаки на музей "Самбекские высоты" в Ростовской области начнутся в воскресенье, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
В субботу губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки.
«

"Завтра на территории комплекса начнутся работы по ликвидации последствий атаки. К работе также подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя — они оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы музея", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".

Он добавил, что ему доложили о повреждении кровли, фасада и внутренних помещении информационно-выставочного центра.
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