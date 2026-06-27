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СК опубликовал видео с места удара по музею "Самбекские высоты" - РИА Новости, 27.06.2026
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СК опубликовал видео с места удара по музею "Самбекские высоты"

СК опубликовал видео работы криминалистов в атакованном ВСУ музее под Ростовом

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет опубликовал видео работы криминалистов на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области, атакованного ВСУ.
  • В результате воздушной атаки беспилотника ВСУ на музейный комплекс пострадали 12 человек, из них десять госпитализировали.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео работы криминалистов на территории атакованного ВСУ музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.
В субботу губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки, пострадали 12 человек, из них десять госпитализировали.
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"Работа военных следователей и криминалистов на месте очередного варварского преступления ВСУ", - говорится в комментарии к видео.
Специалист фотографирует последствия атаки снаружи и внутри здания, где видны повреждения фасада, крыши и конструкций. Также следователь изымает фрагменты БПЛА.
Как уточняет СК России, в дальнейшем будут назначены экспертизы, а также установлен материальный ущерб.
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