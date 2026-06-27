В Москве начали высадку многолетников на клумбы

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к высадке многолетников на клумбы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем работы по озеленению города - приступили к высадке на клумбы многолетников, всего высадим около 90 видов, в том числе пионы, ирисы, астильбы, хосты, флоксы, разнообразные лилейники, шалфей, гейхеры и астры. Цветочные композиции украсят парки и скверы, площади и набережные, цветники, расположенные вдоль крупных магистралей и центральных улиц", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что самые большие клумбы с многолетниками обустроят в сквере на Триумфальной площади и в Парке Победы на Поклонной горе.
"Работы по подсадке в уже существующие цветники многолетних растений проводятся в два этапа. Это позволяет своевременно восполнять посадки и поддерживать декоративность в течение всего сезона. При формировании цветников специалисты учитывают особенности каждой территории - уровень освещенности, влажность почвы и сроки цветения растений. Благодаря этому композиции остаются привлекательными с весны до поздней осени", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при выращивании рассады в городских теплицах применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения.