В Москве начали высадку многолетников на клумбы

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к высадке многолетников на клумбы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаем работы по озеленению города - приступили к высадке на клумбы многолетников, всего высадим около 90 видов, в том числе пионы, ирисы, астильбы, хосты, флоксы, разнообразные лилейники, шалфей, гейхеры и астры. Цветочные композиции украсят парки и скверы, площади и набережные, цветники, расположенные вдоль крупных магистралей и центральных улиц", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что самые большие клумбы с многолетниками обустроят в сквере на Триумфальной площади и в Парке Победы на Поклонной горе.

"Работы по подсадке в уже существующие цветники многолетних растений проводятся в два этапа. Это позволяет своевременно восполнять посадки и поддерживать декоративность в течение всего сезона. При формировании цветников специалисты учитывают особенности каждой территории - уровень освещенности, влажность почвы и сроки цветения растений. Благодаря этому композиции остаются привлекательными с весны до поздней осени", - добавил он.