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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с абитуриентами - РИА Новости, 27.06.2026
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16:33 27.06.2026
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с абитуриентами

Роскачество предупредило о новой схеме мошенников с данными абитуриентов вузов

© Fotolia / Picture-FactoryДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Fotolia / Picture-Factory
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники создают копии официальных групп вузов, ведущих на фишинговые сайты.
  • Абитуриентов просят ввести личные данные на фишинговых сайтах, которые внешне похожи на официальные порталы вузов.
  • Злоумышленники объясняют необходимость предоставления кода от «Госуслуг» технической проверкой или подтверждением личности, а получив доступ к аккаунту, могут использовать его в преступных схемах.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники получают личные данные абитуриентов посредством создания копий официальных групп вузов, ведущих на фишинговые сайты.
Ранее в Минобрнауки РФ сообщили РИА Новости, что в первый день приемной кампании, которая стартовала 20 июня, заявления в российские университеты подали свыше 38,3 тысячи абитуриентов. Как рассказали в ведомстве, при поступлении в университет абитуриент может подать заявление и документы тремя способами: через портал "Госуслуги", лично или почтой.
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"Мошенники создают группы, которые визуально копируют официальные сообщества университетов... Абитуриент переходит по ссылке на фишинговый сайт, который внешне похож на официальный портал вуза. Там его просят ввести личные данные", - рассказали "Ленте.ру" в Роскачестве.

Как отметили эксперты, необходимость предоставления кода от "Госуслуг" злоумышленники объясняют технической проверкой или подтверждением личности, а получив доступ к аккаунту могут использовать его в преступных схемах.
Мошеннические группы, предостерегают в Роскачестве, выглядят "живыми", а их администраторы отвечают на сообщения абитуриентов и создают видимость официального канала связи, пользуясь нежеланием выпускников разбираться в процедурах.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал пакет мер по борьбе с киберпреступлениями. Среди них - закон о введении тревожной кнопки, с помощью которой граждане смогут через сайт "Госуслуги" пожаловаться на мошеннические действия.
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