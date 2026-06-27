Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с абитуриентами

Краткий пересказ от РИА ИИ Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники создают копии официальных групп вузов, ведущих на фишинговые сайты.

Абитуриентов просят ввести личные данные на фишинговых сайтах, которые внешне похожи на официальные порталы вузов.

Злоумышленники объясняют необходимость предоставления кода от «Госуслуг» технической проверкой или подтверждением личности, а получив доступ к аккаунту, могут использовать его в преступных схемах.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники получают личные данные абитуриентов посредством создания копий официальных групп вузов, ведущих на фишинговые сайты.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили РИА Новости, что в первый день приемной кампании, которая стартовала 20 июня, заявления в российские университеты подали свыше 38,3 тысячи абитуриентов. Как рассказали в ведомстве, при поступлении в университет абитуриент может подать заявление и документы тремя способами: через портал "Госуслуги", лично или почтой.

« "Мошенники создают группы, которые визуально копируют официальные сообщества университетов... Абитуриент переходит по ссылке на фишинговый сайт, который внешне похож на официальный портал вуза. Там его просят ввести личные данные", - рассказали "Ленте.ру" в Роскачестве.

Как отметили эксперты, необходимость предоставления кода от "Госуслуг" злоумышленники объясняют технической проверкой или подтверждением личности, а получив доступ к аккаунту могут использовать его в преступных схемах.

Мошеннические группы, предостерегают в Роскачестве, выглядят "живыми", а их администраторы отвечают на сообщения абитуриентов и создают видимость официального канала связи, пользуясь нежеланием выпускников разбираться в процедурах.