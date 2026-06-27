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Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества с обратным звонком - РИА Новости, 27.06.2026
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00:44 27.06.2026 (обновлено: 05:50 27.06.2026)
Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества с обратным звонком

РИА Новости: мошенники придумали новую схему с обратным звонком

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники предлагают россиянам подключить уведомления об атаках беспилотников на фейковых сайтах.
  • После регистрации на таких сайтах пользователи получают фейковые сообщения о взломе личного кабинета госсервисов и номер телефона «выделенной линии поддержки», по которому отвечает оператор мошеннического колл-центра.
  • Специалисты компании F6 рекомендуют не звонить по телефонам, указанным на сомнительных сайтах, и не переходить по ссылкам от незнакомцев.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам якобы подключить уведомления об атаках беспилотников, а затем присылают фейковые сообщения о взломе личного кабинета госсервисов и предлагают перезвонить на линию поддержки, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6.
"Аналитики обнаружили новый сценарий мошенничества с обратным звонком. Чтобы заставить пользователей позвонить им, киберпреступники начали использовать фейковые сайты с оповещениями об атаках беспилотников. Ссылки на фейковые сайты могут распространять через сеть Telegram-каналов, а также через сообщения в тематических, домовых и районных чатах и комментарии к постам в легитимных каналах и сообществах", — говорится в сообщении компании.
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Такие сайты называются, например, "Радар РФ — Система оповещения населения" или "Ваша тревога". При этом по цветовому оформлению и названию мошеннический сайт напоминает проект общественного движения, вся главная страница фальшивых ресурсов заполнена кнопками и элементами красного цвета, знаками предупреждения, а почти в каждом элементе есть слова "угроза" и "опасность".
На сайтах просят подключить уведомления, для этого нужно ввести шестизначный код, который сайт и предлагает. Через некоторое время после регистрации человеку придет сообщение о взломе личного кабинета одного из госсервисов. Там же будет номер телефона "выделенной линии поддержки".
Если позвонить по такому номеру, то пользователю под видом "службы поддержки" ответит оператор мошеннического колл-центра, а дальнейшие легенды могут быть различными.
"Это могут быть обвинения в финансировании террористов или ВСУ, требования "задекларировать" или "спасти" денежные сбережения и ценности, опасные просьбы от фейковых "сотрудников спецслужб", в том числе склонения к диверсиям или другим преступлениям", — добавили в компании.
Специалисты F6 рекомендуют не звонить по телефонам, указанным на сомнительных сайтах, не переходить по ссылкам от незнакомцев и не открывать файлы из сомнительных источников и подозрительных сообщений.
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