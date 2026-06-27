Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества с обратным звонком

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники предлагают россиянам подключить уведомления об атаках беспилотников на фейковых сайтах.

После регистрации на таких сайтах пользователи получают фейковые сообщения о взломе личного кабинета госсервисов и номер телефона «выделенной линии поддержки», по которому отвечает оператор мошеннического колл-центра.

Специалисты компании F6 рекомендуют не звонить по телефонам, указанным на сомнительных сайтах, и не переходить по ссылкам от незнакомцев.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам якобы подключить уведомления об атаках беспилотников, а затем присылают фейковые сообщения о взломе личного кабинета госсервисов и предлагают перезвонить на линию поддержки, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6.

"Аналитики обнаружили новый сценарий мошенничества с обратным звонком. Чтобы заставить пользователей позвонить им, киберпреступники начали использовать фейковые сайты с оповещениями об атаках беспилотников. Ссылки на фейковые сайты могут распространять через сеть Telegram-каналов, а также через сообщения в тематических, домовых и районных чатах и комментарии к постам в легитимных каналах и сообществах", — говорится в сообщении компании.

Такие сайты называются, например, "Радар РФ — Система оповещения населения" или "Ваша тревога". При этом по цветовому оформлению и названию мошеннический сайт напоминает проект общественного движения, вся главная страница фальшивых ресурсов заполнена кнопками и элементами красного цвета, знаками предупреждения, а почти в каждом элементе есть слова "угроза" и "опасность".

На сайтах просят подключить уведомления, для этого нужно ввести шестизначный код, который сайт и предлагает. Через некоторое время после регистрации человеку придет сообщение о взломе личного кабинета одного из госсервисов. Там же будет номер телефона "выделенной линии поддержки".

Если позвонить по такому номеру, то пользователю под видом "службы поддержки" ответит оператор мошеннического колл-центра, а дальнейшие легенды могут быть различными.

"Это могут быть обвинения в финансировании террористов или ВСУ , требования "задекларировать" или "спасти" денежные сбережения и ценности, опасные просьбы от фейковых "сотрудников спецслужб", в том числе склонения к диверсиям или другим преступлениям", — добавили в компании.