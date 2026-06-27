Раскрыто, сколько мороженного в год в среднем съедает россиянин

Краткий пересказ от РИА ИИ В среднем россиянин съедает около 3,7 килограмма мороженого в год.

Классический пломбир остается лидером среди видов мороженого, занимая 57% от всего производства в стране.

Центральный федеральный округ является ключевым драйвером производства мороженого в России.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россиянин в среднем съедает около 3,7 килограмма мороженого в год, а лидером среди холодного летнего десерта остается классический пломбир - на него приходится 57% от всего производства мороженого в стране, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.

"В среднем россиянин сегодня потребляет около 3,7 килограмма мороженого в год. Основой российского рынка остается классический пломбир - самый насыщенный по содержанию молочного жира вид мороженого. Несмотря на некоторое снижение его доли в производстве, на пломбир приходится 57% всего производства мороженого в стране. Еще 21% занимает сливочное", - сообщили там.

Эксперты отметили, что традиционно к лету производство и продажи холодного десерта растут, а треть всех годовых продаж приходится на мороженое в вафельных стаканчиках.

По подсчетам аналитиков, за 8 лет производство мороженого выросло в 1,4 раза, достигнув 517 тысяч тонн. Одновременно увеличиваются экспортные поставки, а доля холодного десерта в структуре российского экспорта молочной продукции в 2025 году достигла 7,7% против 6,6% годом ранее.

Россельхозбанке пояснили, что ключевым драйвером производства мороженого является Центральный федеральный округ - за первые четыре месяца 2026 года там произвели более 57 тысяч тонн продукции. За ЦФО следует Южный федеральный округ с объемом производства в почти 31 тысячу тонн мороженого. А тройку лидеров по объемам продукции замыкает Сибирский федеральный округ - за первые четыре месяца года было выпущено 27,5 тысячи тонн летнего десерта.