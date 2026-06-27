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РФС получил 1,9 млрд рублей от ФИФА по программе наследия в 2025 году - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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14:49 27.06.2026
РФС получил 1,9 млрд рублей от ФИФА по программе наследия в 2025 году

Митрофанов: РФС получил 1,9 млрд рублей от ФИФА по программе наследия в 2025-м

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенсек РФС Максим Митрофанов
Генсек РФС Максим Митрофанов - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский футбольный союз получил от ФИФА три транша на сумму 1,9 миллиарда рублей за обеспечение проведения мероприятий по программе наследия ФИФА.
  • РФС имеет стабильное финансовое состояние и низкую долговую нагрузку, о чем свидетельствует рост чистых активов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский футбольный союз (РФС) получил от Международной федерации футбола (ФИФА) три транша на сумму 1,9 миллиарда рублей за обеспечение проведения мероприятий по программе наследия ФИФА, сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
В субботу в Москве проходит конференция РФС.
"В 2025 году ожидалось получение 275 млн рублей на укладку полей, контракт подписан, и мы ждем получения средств от ФИФА. РФС привлекал займы для финансирования своей деятельности. Организация смогла обеспечить реализацию проектов и мероприятий. В 2025 году РФС обеспечил проведение мероприятий наследия ФИФА. От ФИФА было получено три транша на 1,9 млрд рублей", - заявил Митрофанов на конференции.
"Чистые активы растут, это говорит об отсутствие финансовых рисков. РФС имеет стабильное финансовое состояние и низкую долговую нагрузку", - добавил генсек.
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ФутболМаксим МитрофановРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)
 
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