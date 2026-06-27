РФС получил 1,9 млрд рублей от ФИФА по программе наследия в 2025 году

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский футбольный союз (РФС) получил от Международной федерации футбола (ФИФА) три транша на сумму 1,9 миллиарда рублей за обеспечение проведения мероприятий по программе наследия ФИФА, сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"В 2025 году ожидалось получение 275 млн рублей на укладку полей, контракт подписан, и мы ждем получения средств от ФИФА. РФС привлекал займы для финансирования своей деятельности. Организация смогла обеспечить реализацию проектов и мероприятий. В 2025 году РФС обеспечил проведение мероприятий наследия ФИФА. От ФИФА было получено три транша на 1,9 млрд рублей", - заявил Митрофанов на конференции.